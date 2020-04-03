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Hamdi Alkan kızlarından ayrı düştü! 'Şimdi ayrı ülkelerde...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını günlerini eşi Selen Görgüzel Alkan ile evinde geçiren ve paylaşımlarda bulunan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, kızlarına duyduğu özlemi dile getirdi.

Hamdi Alkan kızlarından ayrı düştü! 'Şimdi ayrı ülkelerde...'

Pek çok isim gibi çocuklarını göremeden geçirdiği ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hamdi Alkan, bu defa özlemini dile getirdi. Kızlarıyla çekilmiş bir selfiesini hesabından paylaşan Hamdi Alkan, bu karenin altına şu duygusal satırları yazdı:

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“Çok değil bir kaç ay öncesi. Bir anımız. Şimdi ayrı şehirlerde hatta ülkelerde olsak da değişmeyecek tek gerçek size olan sevgim ve özlemim sevgili kızlarım. Kendinize ve dünyaya iyi bakın. Soluk aldığınız her anın kıymetini bilin… İyi olun, iyilik doldurun hayatı...”

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