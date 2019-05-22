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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan boşanıyor mu? Selen'den imalı paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bir süredir Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın boşanacakları iddiası magazin gündeminde konuşuluyor. Görgüzel Hamdi Alkan'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere bakın nasıl yanıt verdi.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan boşanıyor mu? Selen'den imalı paylaşım

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile sevenleriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan’ın, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre eşiyle arasının bozuk olduğu ve ayrılmayı düşündükleri konuşuluyordu.

Kızı İlknaz’ı Amerika’daki okuluna kaydettirmek adına bir süredir yurtdışında olan Selen Görgüzel, Amerika’da kalma süresini biraz uzatınca çiftin evliliklerinin zorda olduğu yönündeki haberler artmıştı.

Her ne kadar Hamdi Alkan boşanma iddialarını yalanlamış olsa da Selen Görgüzel de hesabından paylaştığı satırlar ile adeta bu gündeme bir göndermede bulundu.

İşte Selen Görgüzel Alkan’ın o satırları:

selen-gorguzel-alkan-ic

“Azıcık kafa dağıtıyorum, dinleniyorum, düşünüyorum, geziyorum, görüyorum… Ne diyorsunuz duymuyorum!”

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hamdi alkan Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel

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