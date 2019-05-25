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Hamile Hazal'dan veda mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından kadrosunda yer aldığı Bizim Hikaye dizisiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hamile Hazal'dan veda mesajı

Tam 70 bölümlük macerasını geride bıraktığımız gün sonlandıran Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden biten dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ali Atay’la birlikte yaptığı evlilikten bir bebek beklediğini açıklayan Kaya sözlerine; “Hiç de beceremem vedalaşmayı ama” satırlarıyla başladı. Bakın Hazal Kaya neler yazdı:

“Hiç de beceremem vedalaşmayı ama…70 bölümün sonuna geldik. Tam iki sezon sizlerle olma şansına sahip olduğumuza hala inanamıyorum. Parçası olmaktan gurur duydum Bizim Hikaye’nin. Sayesinde aynı sahneyi paylaştığıma inanamadığım büyük ustalarla çalıştım.

Kendilerinden çok şey öğrendiğim, yeteneklerine ve güçlerine her gün daha çok hayran olduğum yaşları küçük, kalpleri kocaman oyuncu arkadaşlarım oldu. Hayatımın en zor dönemlerine de en büyük mutluluklarına da şahit oldu bu iş. Benim için hep çok özel olacak.

İyi ki aldığımız tepkileri hiç umursamadan, korkmadan, sevgiyle ve bütün gücümüzle en iyi bildiğimiz şeyi yapmışız. Hoşçakal Bizim Hikaye! Sayende öğrendiğim her şey için teşekkür ederim…”


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