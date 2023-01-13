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  4. Hamile karısını hastane odasında sevgilisiyle bastı! “Onları aynı yatakta gördüm”

Hamile karısını hastane odasında sevgilisiyle bastı! “Onları aynı yatakta gördüm”

13.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda’nın kuzey bölgesindeki Apac şehrinde yaşanan bir ihanet olayı polise intikal edince basında geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki ismi açıklanmayan hamile bir kadın, sıtmaya yakalandı ve tedavi görmek için hastaneye kaldırdı. 5 gün boyunca hastanede kalan kadının kocası eşini ziyaret etmeye geldiğinde ise ihanetle yüz yüze gelmek zorunda kaldı.

Hamile karısını hastane odasında sevgilisiyle bastı! “Onları aynı yatakta gördüm”

Uganda’nın Apac şehrinde sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan ismi açıklanmayan bir kadın, sevgilisiyle hastane yatağında yakınlaştığı sırada kocasına suçüstü yakalandı. İkili arasında başlayan şiddetli kavganın sonucunda genç kadının sevgilisi yaralandı. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Daily Monito’e yaptıkları açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi. Apac bölgesi polis komutanı Bay David Wills Ndaula olayı doğruladı. Öfkeli eş tarafından yaralanan sevgilinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

“ONLARI AYNI YATAKTA GÖRDÜM”

Kocanın kimliği Apac bölgesindeki Abwal köyünde yaşayan Alex Okuta olarak belirlendi. Okuta karısının kendisini aldattığını doğrulayarak, “Eşimi kontrol etmek için hastaneye sürpriz bir ziyaret yaptım sonra hamile karımı başka bir adamla gördüm. Hastane odasında onları aynı yatakta gördüm” dedi.

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Uganda Aldatma

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