Hamile karısını hastane odasında sevgilisiyle bastı! “Onları aynı yatakta gördüm”

Uganda’nın Apac şehrinde sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan ismi açıklanmayan bir kadın, sevgilisiyle hastane yatağında yakınlaştığı sırada kocasına suçüstü yakalandı. İkili arasında başlayan şiddetli kavganın sonucunda genç kadının sevgilisi yaralandı. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Daily Monito’e yaptıkları açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi. Apac bölgesi polis komutanı Bay David Wills Ndaula olayı doğruladı. Öfkeli eş tarafından yaralanan sevgilinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

“ONLARI AYNI YATAKTA GÖRDÜM”

Kocanın kimliği Apac bölgesindeki Abwal köyünde yaşayan Alex Okuta olarak belirlendi. Okuta karısının kendisini aldattığını doğrulayarak, “Eşimi kontrol etmek için hastaneye sürpriz bir ziyaret yaptım sonra hamile karımı başka bir adamla gördüm. Hastane odasında onları aynı yatakta gördüm” dedi.