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  4. Otobüste kalan tek yolcu olduklarını düşündüler! 13 yaşındaki kızın gözünün önünde cinsel ilişkiye girdiler

Otobüste kalan tek yolcu olduklarını düşündüler! 13 yaşındaki kızın gözünün önünde cinsel ilişkiye girdiler

11.01.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinin Ridgewood bölgesinde bir otobüste ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir çift otobüste kendilerinden başka bir yolcu olmadığını düşünerek cinsel ilişkiye girmeye başladı. O anlarda otobüste bulunan 13 yaşındaki bir kızın çifti görmesi üzerine ikili büyük bir panik yaşayarak otobüsten indi. Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatan polis çifti aramaya başladı.

Otobüste kalan tek yolcu olduklarını düşündüler! 13 yaşındaki kızın gözünün önünde cinsel ilişkiye girdiler

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir otobüste yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Ridgewood bölgesinde çalışan bir otobüs hattında ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girmeye başladı. İkili yakınlaştıkları anlarda otobüste şoförden başka kimsenin olmadığını düşünen ikili ön koltuklarda oturan 13 yaşındaki kızı fark edince büyük bir panik yaşadı. Panikle ilk durakta inen ikilinin otobüsten iniş anları ve heyecanları güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olaya ilişkin olarak araştırmalarını devam ettiren polis çift ve 13 yaşındaki kız çocuğu arasında herhangi bir etkileşim olmadığını belirtti. Çiftin kimliklerini güvenlik kamerasından tespit eden polisler kamu düzenine aykırı hareket etme suçundan ikili hakkında davanın başlatıldığını duyurdu.

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cinsel ilişki Amerika

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