Hamile karısının ilişkisini anlattı! Herkes dondu kaldı

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında kan donduran bir itiraf gündeme geldi. Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam, karısının iki aylık hamileyken kendisini çalıştığı fabrikanın şoförüyle aldattığını dile getirdi.

"FABRİKA ŞOFÖRÜYLE İLİŞKİYE GİRDİ"

Ankara'dan aradığını söyleyen adam, 2016 yılında sadakatsizliğinden dolayı eşinden boşandığını ve şu anda kızıyla birlikte yaşadığını ifade etti. Eşinin ikinci çocuğuna hamileyken bir fabrikada çalışmaya başladığını ve yaklaşık 3 ay sonra eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini belirten adam, "Karım 3 ay çalıştığı fabrikada fabrika şoförüyle ilişkiye girmiş. Bunun ilişkiye girdikten bir gün sonra itiraf ettirdim ona. Hemen boşanma davası açtım ve boşandım. İlk çocuğumun velayeti bendeydi. Ama ikinci çocuğumu hiç görmedim. Çünkü ikinci çocuğumun benim olmadığına dair şüphelerim var.

NUR VİRAL SİTEM ETTİ

Karımın boşandıktan sonra yaptığı hareketler kafamı kurcalıyor. Bir anne ikinci çocuğuna hamileyken nasıl böyle bir şey yapar? Diyelim ki yaptı. Pişmanlığını yaşayıp utanması gerekirken hala dava üstüne daha açarak karşıdaki insanın hayatını mahvetmeye hakkı var mıdır? Avukatıma talimatı verdim ve DNA için dava açtırdım. Bana 'pişmanım' diyordu. Pişman olduğu halde iki senedir bana dava üstüne dava açarak hayatımı mahvetmeye çalışıyor. Böyle bir şeye hakkı var mıdır? Adamın bu itirafları stüdyodaki herkesi şoke ederken, sunucu Nur Viral, "Allahım ne dertler var. Herkes doğuruyor ama herkes anne olamıyor" diye sitem etti.

