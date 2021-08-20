Hamile olan Bergüzar Korel yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yeniden yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Bodrum'da ailecek tatilin tadını çıkarıyor.



İki oğlu olan ve üçüncü kez hamile olan güzel oyuncu doğacak kızına Leyla adını vereceğini duyurmuştu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.



38 yaşındaki Bergüzar Korel, yıllar önce çekilen bikinili bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, zayıflığına vurgu yaptı.

Ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç'le New York tatilinde çekilen bir kareyi de paylaştı.

2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin'de eşi Halit Ergenç'le birlikte başrol oynayan Korel, dizi setinde çekilen kareleri de hayranlarıyla paylaştı.



