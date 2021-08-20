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Hamile olan Bergüzar Korel yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

20.08.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, üçüncü çocuklarının heyecanını yaşıyor. 6 aylık hamile olan Korel ve kız bebek bekleyen Bergüzar Korel, Instagram hesabından yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Hamile olan Bergüzar Korel yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yeniden yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Bodrum'da ailecek tatilin tadını çıkarıyor.

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İki oğlu olan ve üçüncü kez hamile olan güzel oyuncu doğacak kızına Leyla adını vereceğini duyurmuştu.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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38 yaşındaki Bergüzar Korel, yıllar önce çekilen bikinili bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, zayıflığına vurgu yaptı.

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Ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç'le New York tatilinde çekilen bir kareyi de paylaştı.

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2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin'de eşi Halit Ergenç'le birlikte başrol oynayan Korel, dizi setinde çekilen kareleri de hayranlarıyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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