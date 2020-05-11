MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamile olan Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

Hamile olan Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal'ın paylaşımı sosyal medyanın konusu oldu. Küçüklük fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'a yorum yağdı.

Hamile olan Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu haberi doğrulayarak hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu söylemişti.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Sinem Kobal sosyal medyayı ise aktif kullanıyor. 5.5 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu sık sık yaptığı birbirinden iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sinem Kobal'ın son instagram paylaşımı ise olay oldu. Anneler Günü paylaşımı yapan ve annesi ile birlikte çekildiği küçüklük fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Kobal'ın çocukluk halini görenler şoke oldu.

sinem-1u-v27h.jpg

Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'ndan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

Melisa ile Sinem Kobal'ın benzerliği yok artık dedirtti. 150 bin beğeni alan bu fotoğrafa binlerce yorum yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdiCanlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kenan adına çok sevindim. İyi bir baba olacağına eminim. Rabbim sağlıklı bir şekilde doğum nasip etsin. Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Khloe Kardashian annesi Kris Jenner’a seks oyuncağı hediye etti

Annesine seks oyuncağı hediye etti

Kylie Jenner’ın ablalarına aldığı pahalı hediyeler tepki çekti

Yine tepki yağdı! Yok artık dedirten hediye

Demet Akbağ: Vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu

Gözleri dolu dolu açıkladı! 'Vefat ettikten sonra...'

Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Survivor'da Acun'dan ödül oyunu sürprizi! Dünyanın en büyük sirki geliyor! Survivor 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da Acun'dan büyük sürpriz!

Acun Ilıcalı'dan Anneler Günü'nde duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.