Hamile olan Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu haberi doğrulayarak hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu söylemişti.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Sinem Kobal sosyal medyayı ise aktif kullanıyor. 5.5 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu sık sık yaptığı birbirinden iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sinem Kobal'ın son instagram paylaşımı ise olay oldu. Anneler Günü paylaşımı yapan ve annesi ile birlikte çekildiği küçüklük fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Kobal'ın çocukluk halini görenler şoke oldu.

Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'ndan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

Melisa ile Sinem Kobal'ın benzerliği yok artık dedirtti. 150 bin beğeni alan bu fotoğrafa binlerce yorum yağdı.

