Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Janelle, dışarıdaki bir barda güneşlenirken, arkadaşı Kate'e portakallı ve buzlu bir içecek ısmarladı. İçeceğe pipet yerine hamilelik testi çubuğunu yerleştiren Janelle, gayet normal bir şekilde bardağı arkadaşına uzattı ve tepkisini kameraya almaya devam etti. Ona pipetlerinin bittiğini ve bu yüzden kaşık verdiklerini söyledi.

HER ŞEYDEN HABERSİZDİ

Kate oldukça mutlu bir şekilde içeceğini tadarken birlikte oturdukları arkadaşları onun hiçbir şeyin farkına varmayışına gülüyorlardı. Kate hamilelik testini bir kaşık gibi kullanıyor, içeceğini karıştırıyor ve aslında bir hamilelik testi olan kaşığını her şeyden habersiz yalıyordu.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sonunda Janelle ona kaşığı kendisine çevirmesini söyledi. Onun bir kaşık olmadığını anlayan Kate şaşkına döndü. Ancak herkes ağzına aldığı potansiyel idrarı düşünerek çılgına dönmesini beklerken Kate neşeyle arkadaşına onun ya da kendisinin hamile olup olmadığını sordu.

KOMİK BULDULAR

Videoyu izleyen bir çok kullanıcı o anları oldukça komik buldu. Birçok kişi Kate'in ısrarla hamilelik testini yalamasına takılırken birçoğu da asla tepki vermeyişini garipsediklerinden bahsetti. Neyse ki Janelle'in kaşık olarak sunduğu hamilelik testi kullanılmamış bir tanesiydi.

