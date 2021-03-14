HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hamilelere Covid-19 uyarısı: Düşük riski artıyor, bebeğin gelişimi geriliyor

Hamilelere Covid-19 uyarısı: Düşük riski artıyor, bebeğin gelişimi geriliyor

14.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hamilelere Covid-19 uyarısı: Düşük riski artıyor, bebeğin gelişimi geriliyor

Koronavirüs taşıyan annelerin bebeklerinin tedaviye ihtiyaç duymadan taburcu edildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, önemli bir gerçeğin göz önünde tutulması gerektiğini söyledi. Koronavirüs pozitif gebelerin erken doğum riskinin daha fazla olduğunu söyleyen Narlı, 'Anne karnındaki bebekte gelişme geriliği görülebiliyor' dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, yaş gruplarına göre etkileri farklı olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Nejat Narlı, bu konuda en şanslı grubun yenidoğanlar olduğunu belirtirken, her gebenin taşıyıcı olabileceği için potansiyel bir koronavirüslü olduğu, doğacak olan her bebeğin de virüse yakalanmış olabileceği gibi bir yaklaşımda bulunularak önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Salgının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Nejat Narlı, bu süreçte gerek Türkiye'de gerek uluslararası çalışmalarda ve kendi hastanelerinde izledikleri yenidoğanlarda ciddi bir problemle karşılaşılmadığını belirtti.

BEBEKTE BÜYÜME GERİLİĞİ GÖRÜLÜYOR

Ancak koronavirüse yakalanan hamile kadınların bazı riskler taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Narlı, "Koronavirüslü gebelerin erken doğum riski daha fazla oluyor. Ayrıca anne karnındaki bebekte büyüme geriliği ile sonuçlanabiliyor. Koronavirüse yakalanmış gebelerin bebekleri doğdukları zaman ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi bulgular görülüyor. Bunları yenmeleri, yoğun bakımda ileri tedavi ihtiyacının olması durumu yenidoğan bebeklerde diğer yaş gruplarına göre daha az oluyor. Biz şimdiye kadar izlediğimiz yenidoğan bebeklerden sadece birini kaybettik. Bu bebek sadece koronavirüs nedeniyle değil zeminde olan bir metabolik hastalık yüzünden kaybedildi. Koronavirüslü annelerden doğan bebekleri takip ettiğimizde büyük oranda tedaviye ihtiyaç olmadan bunları taburcu ediyoruz. Ancak erişkinlerde ileri dönemde pıhtı atması, kalp etkilenmesi gibi problemlerin olduğu gibi yenidoğanların ileri dönemde nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor" diye konuştu.

KUVÖZDE İZOLE EDİLİYORLAR

Hamilelere süreç boyunca rutin testler yapıldığını belirten Prof. Dr. Narlı, şöyle konuştu:

"Eğer gebenin bir teması varsa ona göre bir yaklaşım içerisinde bulunuluyor ve doğuma katılanlar ona göre koruyucu önlemlerini alıyor. Bebek doğduğunda şüpheli bir koronavirüs olduğu zaman yine koruyucu önlemler devam ediyor ve bu bebekler açık yatağa değil, yoğun bakım ünitesinde kapalı kuvöze alınarak izole ediliyor. Test çıkana kadar pozitifmiş gibi önlemler devam ediyor. Pozitif çıktığında ise bulgu olup olmamasına göre izleniyor. Eğer bir bulgu varsa virüse yönelik gerekli destekleyici tedaviler yapılıyor. Yenidoğanda bulaş doğum kanalından geçerken oluyor. Doğuma girenler zaten koruyucu önlemlerini aldıkları için onlardan bulaş çok beklenmez. Ancak bebeklerin nakilleri sırasında da buna dikkat edilmesi gerekiyor."

YENİDOĞANLAR ÖZEL AMBULANSLARLA TAŞINACAK

Özellikle solunum desteği ihtiyacı olan bebeklerin nakil sürecinde özel ambulans ve ekipmanların devreye girmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nejat Narlı, "Bu bebekler kapalı özel bir transport kuvözle taşınmalıdır. Hatta taşınırken baş dışarıda kalacak şekilde örtülerek yayılım da engellenmelidir. Mesela solunum desteği yapılacaksa bebeğin hava yoluna konulan solunum tüpü dahil hepsinin özel olması gerekiyor. O kuvözler indikten sonra da ambulans dezenfekte edilmelidir. Artık yenidoğanlar özel ambulanslarla taşınacak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından yürütülen çalışmalar var. Taşıyacak ekibin eğitimleri de devam ediyor. O eğitimde biz aynı zamanda Covid'li bebeklerin taşınmasında da dikkat edilecekleri konuşuyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Erkekler dikkat! Cinsel isteksizlik yaşı düştüErkekler dikkat! Cinsel isteksizlik yaşı düştü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı! Salı gününe dikkat

Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı! Salı gününe dikkat

Faciaya neden olmuştu! Karar verildi

Faciaya neden olmuştu! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Cinsel isteksizlik yaşı 30'lara kadar düştü: Check-up yaptırın!

Erkekler dikkat! Cinsel isteksizlik yaşı düştü

Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak olduğumu nasıl anlarım?

İşte panik atak belirtileri

'Mavi ışık' uyarısı: Sadece göze zarar vermiyor kansere de neden oluyor

Sadece göze zarar vermiyor kansere de neden oluyor

OnePlus 9 ''eksiksiz'' satılacak

OnePlus 9 ''eksiksiz'' satılacak

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Dikkat çeken araştırma: Sessiz kalp krizi geçirmek felç riskini artırıyor

Kalp krizinin böylesi felç riskini artırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.