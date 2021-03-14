Hamilelere Covid-19 uyarısı: Düşük riski artıyor, bebeğin gelişimi geriliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, yaş gruplarına göre etkileri farklı olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Nejat Narlı, bu konuda en şanslı grubun yenidoğanlar olduğunu belirtirken, her gebenin taşıyıcı olabileceği için potansiyel bir koronavirüslü olduğu, doğacak olan her bebeğin de virüse yakalanmış olabileceği gibi bir yaklaşımda bulunularak önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Salgının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Nejat Narlı, bu süreçte gerek Türkiye'de gerek uluslararası çalışmalarda ve kendi hastanelerinde izledikleri yenidoğanlarda ciddi bir problemle karşılaşılmadığını belirtti.

BEBEKTE BÜYÜME GERİLİĞİ GÖRÜLÜYOR

Ancak koronavirüse yakalanan hamile kadınların bazı riskler taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Narlı, "Koronavirüslü gebelerin erken doğum riski daha fazla oluyor. Ayrıca anne karnındaki bebekte büyüme geriliği ile sonuçlanabiliyor. Koronavirüse yakalanmış gebelerin bebekleri doğdukları zaman ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi bulgular görülüyor. Bunları yenmeleri, yoğun bakımda ileri tedavi ihtiyacının olması durumu yenidoğan bebeklerde diğer yaş gruplarına göre daha az oluyor. Biz şimdiye kadar izlediğimiz yenidoğan bebeklerden sadece birini kaybettik. Bu bebek sadece koronavirüs nedeniyle değil zeminde olan bir metabolik hastalık yüzünden kaybedildi. Koronavirüslü annelerden doğan bebekleri takip ettiğimizde büyük oranda tedaviye ihtiyaç olmadan bunları taburcu ediyoruz. Ancak erişkinlerde ileri dönemde pıhtı atması, kalp etkilenmesi gibi problemlerin olduğu gibi yenidoğanların ileri dönemde nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor" diye konuştu.