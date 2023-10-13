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    4. Hamileliğin ardından Gupse Özay setlere hızlı döndü! Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin setinden ilk kareler geldi

    Hamileliğin ardından Gupse Özay setlere hızlı döndü! Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin setinden ilk kareler geldi

    13.10.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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    'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, 2020 yılının Temmuz ayında evlenmiş ve ikili kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Kızının doğumuyla setlere ara veren Gupse Özay setlere kendisinin senaryosunu yazdığı "Lohusa" filmiyle dönmeye hazırlanıyor. Özay'ın yeni filminden ilk kareler paylaşıldı.

    "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" filmleriyle sinema dünyasındaki rüştünü ispat eden Gupse Özay bu kez "Lohusa" filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin çekimleri başladı.

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    Önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen "Lohusa" filminin oyuncu kadrosunda, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler eşlik ediyor.

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    LOHUSA FİLMİNİN KONUSU

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    "Lohusa" filminin teması, yeni anne ve babaların doğum sonrası yaşadığı ilk 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları işliyor.

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    Gupse Ozay lohusa

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