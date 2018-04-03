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'Hamilelikte 35 kilo alacak kadar az yedin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen 7 Nisan'da 3 yaşına basacak.

'Hamilelikte 35 kilo alacak kadar az yedin'

Ece Erken oğlunun doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Erken, altına "Eymen doğduktan dakikalar sonrası..Hayatımın değiştiği anlar ve sen kimsin bakışım... Oğlum,hayatım, Allah'ın en güzel emaneti! 3 yaşına girmene Allah'ın izniyle çok az kaldı. Normalde cumartesi ama biz cuma kutlayacağız. Zaman ne çabuk geçiyor! Hangi ara 3 oldun... İnşallah hep güzel insanlarla karşılaşırsın... Gördüğünden eksik etmesin Allah'ım seni... Sağlıklı,huzurlu,mutlu bir hayatın olur, anneciğini hep sevip sayarsın.. Seni çok seviyorum, çok içimden geldi! Allah evlatlarımızı korusun.

Not:7 Nisan 2015 doğumlu Eymen,3.5 kilo doğmuştu:)annesi biraz yemişti hamilelikte"

Bu mesaja Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan yanıt gecikmedi.

Uçar, Erken'e "Maşallah. 35 kilo alacak kadar az yedin hamilelikte" mesajıyla karşılık verdi.

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İkili arasındaki mesajlaşma "sular duruldu" şeklinde yorumlandı.

Ece Erken ile Serkan Uçar zorlu bir bıoşanma süreci geçirmiş, ikili tartışmalı geçengünlerin ardından oğulları için görüşme kararı almıştı.

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ece erken eymen doğum günü

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