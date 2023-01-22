Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin değişimiyle yine olay oldu. Hamilelik iddialarıyla gündemi uzun süre meşgul eden Mükremin hakkında tutuklama kararı çıkmış sonradan serbest bırakılmıştı. Bu süreçte Gezgin'e ait tüm sosyal medya hesapları kapatılmıştı. Bir süre ortalardan kaybolan Mükremin değişip bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Mükremin Gezgin geçirdiği estetik operasyonlarla eski halinden çok farklı birine dönüştü. Hamilelik olayıyla başına gelenlerin ardından sessizliğe bürünen TikTok fenomeninin eski halinden eser yok.

Liposuction ve burun estetiği yaptırdığı görülen Mükremin, giyim tarzını da epey değiştirmiş duruyor. Cinsiyet değiştirdiğini de söylese de birçok kullanıcı buna inanmadı. Arasının kötü olduğu diğer fenomenlerden de cinsiyet değiştirme iddialarına yalanlama geliyor.

HAMİLEYİM DİYEREK GÜNDEM OLMUŞTU

Erkek cinsiyetine sahip bir bireyin hamile kalması imkansızken Mükremin Gezgin hamileyim diyerek aylarca TikTok videoları çekmişti. Paylaşımlarını milyonlarca kişi izliyordu.

Çocuğunun babasının da bir diğer TikTok fenomeni Onur Sermik olduğunu iddia ediyordu. ' Onur'um babasız yavrum' diye diye aylarca insanları bu tiyatroya inandıran Mükremin, en son doğuma gidiyorum diyerek video paylaşmış ve sonrasında olaylar gelişmişti. Bu, toplum ahlakını bozar nitelikteki tiyatronun sonunda Mükremin ceza almış, sosyal medya hesapları kapatılmış ve hastanenin de çalışma ruhsatı Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİ SÖYLENİYOR

Mükremin Gezgin geçirdiği bir sürü estetik operasyonun dışında cinsiyet değiştirdiğini, artık kadın olduğunu söyledi. Fakat takipçileri bu açıklamaya bir türlü inanmadı.



