Hamilton liderlik koltuğunu korumak istiyor

Formula 1’de 2018’in 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başlıyor. Toplam 70 turdan oluşan, 306,63 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas, markalar lideri olarak geliyor. Hungaroring’de en fazla kazanan pilot olan Lewis Hamilton, burada 6. zaferine ulaşmaya çalışacak. Valtteri Bottas ise bu sezon ilk kez podyumun en üst basamağında yer almak için mücadele edecek.

Bu sene yaşadıkları şanssızlıkların Hockenheim’daki yarışla birlikte sona erdiğini düşündüklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Bir yarışta duble yapmak her zaman iyi sonuçtur. Eğer bunu evinizde, 2. ve 14. cepten başlayan araçlarla yapıyorsanız bu kesinlikle inanılmazdır. Buna rağmen şunu gözden kaçırmıyoruz; Hockenheim’e en hızlı aracı getiremedik. Her şeye rağmen şu an yarısını geride bıraktığımız sezonda çok küçük farklarla da olsa her iki klasmanda da liderliği elimizde tutuyoruz. Şunu da biliyoruz ki yolun yarısında kimseye şampiyonluk kupası verilmiyor. Dolayısıyla gelişmeye devam etmek zorundayız. Macaristan’da da Red Bull ve Ferrari ile çok zorlu bir çekişme bizi bekliyor olacak. Kağıt üstünde rakiplerimiz pistin çok benzeştiği Budapeşte’de olduğu gibi daha hızlı gözüküyor. Ancak Almanya’da ki yarış bize şunu öğretti: Yarış sonuçlarını tahminler belirlemiyor. Yaz arasına girerken toplayabildiğimiz kadar çok puan toplamak için her şeyimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.