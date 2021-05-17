Hamiyet kimdir, gerçek adı nedir? Hamiyet’i eşi kimdir?

Evde kızlarından dolayı hiçbir şekilde ağlayamadığını ve hep güldüğünü söyleyen Hamiyet, yaşadıklarından dolayı depresyona girdiğini ifade etmişti. Sürekli ağlamak istediğini kaydeden Hamiyet, gülmek istemediğini söylemişti. HAMİYET KİMDİR GERÇEK ADI NEDİR? 1976’da Balıkesir'de doğan Hamiyet Sezgin’in babası emekli işçi, annesi ise emekli ilkokul öğretmenidir. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamlayan Hamiyet Sezgin, 1993’te mezun olduktan sonra 1994’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o senelere dayanıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam eden Hamiyet, Balıkesir'de yer aldığı dönemlerde Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu’nda çalışmalarını sürdürmüştü. Uzun süre Şef Sıtkı Sahil'den ders alan Hamiyet, 1996’da konservatuar sınavlarını kazanmıştı. HAMİYET’İN EŞİ KİMDİR? İki kez evlenen Hamiyet, maddi ve manevi çok kayıplar yaşadığını vurgulayarak, ‘’İki tane babasız kız çocuğu büyütüyorum’’ açıklamasında bulunmuştu.

İlk eşinden 2009’da boşanan Hamiyet, 2011’de Ömer Sami Durmuş ile dünya evine girdi. Bu evliliği için, ‘’Hayatımın ikinci travması oldu.’’ diyen Hamiyet, ‘’Ona sığındım, onda babamı aradım’’ açıklamasında bulunmuştu. Hamiyet'in Ömer Sami Durmuş'tan İsminur isminde bir kızı çocuğu vardır. Ömer Sami Durmuş ile boşanma sürecindeyken katıldığı bir magazin programında içini döken Hamiyet, evliliği boyunca şiddet gördüğünü iddia etmişti. ‘’Yalanla başlayan her şeyin Sonu talandır. Her zaman doğruyu konuşmak lazım, sonu ne olursa olsun’’ diyen Hamiyet, ‘'İki kere evlendim başaramadım. İki mutsuz insanı mutlu etmeye çalışıyorum, benim halimi düşünebiliyor musunuz? Sürekli gülmek zorundayım, sürekli mutlu olmak, çocuklarıma bakmak zorundayım. Bir taraftan işime gücüme bakmak para kazanmak zorundayım, bir taraftan bu tür olaylara cevap vermek zorundayım. Akşam başımı yastığa koyduğumda manen çok yoruluyorum’’ şeklinde konuşmuştu. 'GÜLMEK İSTEMİYORUM, AĞLAMAK İSTİYORUM ' Yaşadığı sorunlardan dolayı depresyona girdiğini vurgulayan Hamiyet, ‘’Aşırı uyuma ihtiyacı hissediyorum nedeni ise yaşadıklarımı sadece uyurken unutuyorum. Evde devamlı ‘Günaydın kızlarım’ diye gülücükler dağıtıyorum. Ancak böyle olmak istemiyorum, ağlamak istiyorum. Fakat ağlayamıyorum. Çocuklarımın yanında hiç ağlamam. Evin içinde hep oynuyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.