Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: 'Hamsi' Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir?

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan yeni balık av sezonunda tezgahların gözdesi bu yıl hamsi oldu. Geçen yıl bol miktarda avlanan palamutun bu sezon neredeyse hiç görülmemesi dikkat çekerken, balıkçılar en yoğun talebin hamsiye yöneldiğini söylüyor. Ordu açıklarında az da olsa palamut avlanmasına rağmen, hem boyutlarının küçüklüğü hem de fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar daha çok hamsiyi tercih ediyor.

Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: 'Hamsi' Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir?

Karadeniz'de bu sezon palamutun azlığı, hamsinin ise bolluğu dikkat çekiyor. Geçen yıl bol miktarda avlanan palamut, bu yıl neredeyse hiç görülmezken, tezgahların en gözde balığı hamsi oldu.

Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: Hamsi Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir? 1

PALAMUTUN KİLOSU KAÇ?

1 Eylül'de başlayan av sezonunda Ordu açıklarında az da olsa palamut avlanırken, balıkçılar fiyatların geçen yıla kıyasla yükseldiğini belirtiyor. Geçen sezon kilosu 100-120 liradan satılan palamut, bu sezon 500-600 gramlık boylarıyla tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: Hamsi Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir? 2

"HAMSİ İSE HEM BOL HEM DE TERCİH EDİLİYOR"

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok talebin hamsiye olduğunu dile getirerek, "Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yükselebileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için rağbet düşük, hamsi ise hem bol hem de tercih ediliyor" dedi.

Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: Hamsi Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir? 3

TEZGAHLARDA BALIKLARIN KİLOSU

Öte yandan tezgahlarda hamsinin kilosu 100-150, mezgit 300, somon 250, levrek 500, istavrit 100, çipura 400, barbun 250 liradan satışa sunuluyor. 500-600 gramlık palamut ise tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

Hamsinin kilosu kaç? Tezgahların yeni gözdesi: Hamsi Balık tezgahlarında güncel fiyatlar nedir? 4

