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Hamurpet Gölleri, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta her yıl binlerce kişinin uğrak noktası olan Hamurpet Gölleri, bitki örtüsü ve doğal manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Hamurpet Gölleri, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

Varto ilçesine bağlı Ünaldı köyü yakınında bulunan büyük ve küçük Hamurpet Gölleri, doğa harikası görünümüyle görsel şölen sunuyor. 2 bin 200 rakımda doğal yollarla oluşan kraterlerde yer alan göllerin çevresi, kuş cıvıltısı ve rengarenk çiçeklerle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Dört bir tarafı dik kayalıklarla çevrili olan göllerin büyüğü 21 metre derinlikle yeşil renkteyken, küçük göl ise 47 metre derinlik ve mavi renkte.

“GÖLLERİN İKİSİ DE HARİKALAR DİYARI”

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Ünaldı köyü sakinlerinden 71 yaşındaki Kemal Ballı, köy çevresinde iki tane gölün bulunduğunu ve küçük gölün suyunun zaman zaman dolduğunu ve büyük göle aktığını söyledi. Göllerin ikisinin de volkanik göl olduğunu kaydeden Ballı, “Göllerin ikisi de harikalar diyarı. Etrafında çeşitli bitkiler, meşe ağaçları, kavak ağaçları bulunmaktadır. Muhteşem bir göl. Doğal güzelliğinin üzerine laf edilmez. Dışarıdan gelen ve yerel halk bu sudan yararlanıyor. Kendimi bildim bileli bu göller var. Köyümüzün nüfusu kışın 20-25 kişiyi bulurken, yazın ise 100-150’yi buluyor ama dışarıdan gölü ziyaret etmeye gelenleri de sayarsak bini aşıyor. Yalnız kendi ilimiz ve ilçemizden değil Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Van ve Bitlis tarafından gelen vatandaşlar var. Gölü duyan herkes görmeye geliyor. Buraya gelen insanlar hem günlerini geçiriyorlar hem de eğlenceler yaparak, fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştiriyorlar” dedi.

“GÖL BİZİM DOĞA HARİKAMIZ”

Göl çevresinde doğa güzellik olduğunu ifade eden vatandaşlardan Cemal Düzgüner ise “Gölde çiçek, balık, martı ve ördek var. Cumartesi-pazar günü vatandaşlar buraya huzur bulmak için geliyor. Kuş cıvıltısı, çiçek havası, doğa güzelliğiyle ilgi çekiyor. Göl, bir nevi bizim doğa harikamız” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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