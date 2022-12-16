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Hande Ataizi'den Camdaki Kız'a duygusal veda

16.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde 'Cana' karakterini canlandıran Hande Ataizi senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti. 61'inci bölümde diziden ayrılan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Hande Ataizi'den Camdaki Kız'a duygusal veda

Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan 61'inci bölümüne Hande Ataizi veda etti. Dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi rolü gereği vefat edere diziden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Ataizi şu sözlerle veda etti: ''Vedayı,beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bir hayranımla yapmak istedim. 61 bölüm sizlere kendi adıma güzel vakit geçirtebildiysem ve dostlar kazanabildiysem ne mutlu bana. Bütün oyuncu arkadaşlarıma ,bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime ve OG Medyaya çok teşekkür ederim. İleride yine güzel işlerde görüşmek dileğiyle..."

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Hande Ataizi karakteri

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