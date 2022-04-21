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Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı

21.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Kanal D ekranlarındaki Camdaki Kız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Ataizi'ne övgü dolu yorumlar yağdı.

Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı

Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan magazin figürleri arasında yer alan Hande Ataizi, Camdaki Kız dizisindeki performansının yanı sıra fit görüntüsüyle de konuşulmaya devam ediyor.

FİT VÜCUDU BEĞENİ TOPLADI

48 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. İlerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla beğeni toplayan Hande Ataizi, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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ÖVGÜ DOLU YORUM YAĞDI

"Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissederim" diyen Ataizi'nin spor paylaşımlarına övgüler yağmaya devam ediyor. Sık sık antrenman paylaşımları yapan Ataizi geçtiğimiz günlerde 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı.

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Hande Ataizi
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