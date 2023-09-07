Hande Baladın doğum gününü ünlü isimlerle kutladı! Beğeni yağdı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı gündemden düşmüyor.

Türkiye'ye dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı kutlamalarına da devam ediyor. Maçlar sırasında doğum gününü kutlayamayan Hande Baladın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı.

Kutlamada voleybolcu Simge Aköz ve sevgilisi Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar gibi ünlü isimler de vardı.



Sade tarzıyla kutlama yaptığı anları paylaşan Hande Baladın'a hayranlarından beğeni yağdı.



Berkay Ateş de sevgilisi ve arkadaşı Hande Baladın'ın pozlarını "Dünyanın en iyileri" notuyla paylaştı.

