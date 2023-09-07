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Hande Baladın doğum gününü ünlü isimlerle kutladı! Beğeni yağdı

07.09.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonluğu ile tarihi başarısını devam ettiren Filenin Sultanları ülkeye dönüş yaptı. Doğum gününü maçlar olduğu için kutlayamayan Hande Baladın ülkeye döner dönmez arkadaşlarıyla doğum günü kutladı. Hande Baladın'ın kutlamasında Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar gibi ünlü isimler dikkat çekti.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı gündemden düşmüyor.

Türkiye'ye dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı kutlamalarına da devam ediyor. Maçlar sırasında doğum gününü kutlayamayan Hande Baladın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı.

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Kutlamada voleybolcu Simge Aköz ve sevgilisi Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar gibi ünlü isimler de vardı.
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Sade tarzıyla kutlama yaptığı anları paylaşan Hande Baladın'a hayranlarından beğeni yağdı.
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Berkay Ateş de sevgilisi ve arkadaşı Hande Baladın'ın pozlarını "Dünyanın en iyileri" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Ateş Hande Baladın Pınar sevgilisi

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