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Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme! 2001 yılında öldürülmüş, 20 yıl sonra yeni detaylar ortaya çıkmıştı

30.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2001 yılında cinayete kurban giden 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın öldürülmesinde yeni gelişmeler yaşandı. Yeni delillerin çıkmasının ardından 20 yıl sonra açılan davada mahkeme, baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında kararını verdi.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme! 2001 yılında öldürülmüş, 20 yıl sonra yeni detaylar ortaya çıkmıştı

İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın öldürülmesine ilişkin haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş için karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada maktul Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savcı önceki celsede açıkladığı sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

"20 SENEDİR KATİL DEĞİLDİM ŞİMDİ Mİ KATİL OLDUM?"

Söz verilen sanık Nezih Çinkitaş, "Ben Allah diyorum diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5-6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi katil oldum? Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. Ben sanık da değilim şüpheli de değilim. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık Şehnaz Çinkitaş da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat etmeyi talep etti.

asdad

SUÇU İŞLEDİKLERİ SABİT DEĞİL

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "Canavarca hisle veya eziyet çektirme" suçunu işlediklerinin sabit olmamasını gerekçe göstererek sanıkların ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kadıköy’de 4 Ocak 2001’de Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede Çinkitaş’ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

(DHA)

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