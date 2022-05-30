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  4. Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Raşit Atilla hayatını kaybetti

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Raşit Atilla hayatını kaybetti

30.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki görüntüler dehşete düşürmüştü. Hakkındaki arama kaydı nedeniyle yakalanacağını anlayınca kız arkadaşı Beyza A.’yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan Raşit Atilla, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Atilla'nın polis tarafından vurulduğu anlar saniye saniye kaydedilirken, yeni bir haber geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atilla, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Raşit Atilla hayatını kaybetti

Bursa'daki rehine krizi Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde meydana gelen olayda polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.

KIZ ARKADAŞINI SİLAHLA REHİN ALDI

Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayayıp, kız arkadaşı Beyza A.'yı da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek, sokakta yürüdükten sonra kentin işlek caddesine çıktı.

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POLİS, VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Atilla, tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla, yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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