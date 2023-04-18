Annemizi Saklarken'in yıldızı Hande Doğandemir'den yeni proje! Filmin çekimleri tamamlandı

Yalı Çapkını dizisinin senaryo ekibinden yeni filmi için ayrılan Erhan Tuncer, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'lı 'Hatırladığım Ağaçlar" projesinin çekimlerini tamamladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hatırladığım Ağaçlar filminde Hande Doğandemir Bahar ve Erdem Kaynarca ise Mahir karakterine hayat verecek. Erhan Tuncer’in yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Tayfur Aydın’ın üstlendi.

Filmin çekimlerini tamamlayan Tuncer “Ve bitti. ‘Hatırladığım Ağaçlar”, bu harika ekip ile bugün son buldu. Anlatacak çok hikaye, söylenecek çok güzel şey var ama önce bir dinlenmeli. Emeği geçen herkese çok teşekkürler…” dedi.



