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Hande Doğandemir'den aşk iddialarına jet yalanlama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Hande Doğandemir’in eski aşkı Mert Fırat’a benzerliğiyle dikkat çeken mimar Efe Kesgün ile birlikte olduğu iddia edildi

Hande Doğandemir'den aşk iddialarına jet yalanlama!

Oyuncu Hande Doğandemir ile Efe Kesgün önceki akşam kalabalık bir arkadaş grubuyla Maslak’taki Hünkar Kumkapı Geceleri isimli mekanda yemek yedi.

Ardından Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’a geçen ikili burada sabaha kadar sarmaş dolaş dans etti. Çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

Hande Doğandemir geçen ay Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme’de görüntülenmişti. Aşk iddialarını yalanlayan iki ünlü isim, “Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanışıyoruz” demişti. O ‘ortak arkadaşın’ Efe Küsgün olduğu ortaya çıktı. Burak Yılmaz ile Efe Kesgün çok yakın arkadaş.

JET YALANLAMA!

Doğandemir, hakkında yapılan bu aşk haberiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve haberleri yalanladı.

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İşte Doğandemir’in o açıklaması: “Bugün özel hayatımla ilgili hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir gerçeklik payı olmadan yapılan bu haberlere karşı kırgınlığımı bir kez daha belirtip,gündemi gereksiz yere meşgul etmemenizi gazeteci arkadaşlarımızdan tüm içtenliğimle rica ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
hande doğandemir Mert Fırat

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