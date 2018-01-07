Hande Erçel aşk iddialarını doğruladı!

Star TV'de ekrana gelen ‘Siyah İnci’ dizisinde rol alan Hande Erçel, özel bir gecede kişisel marka kategorisinde ‘Yılın En İyi Kadın Marka’ ödülünü aldı. “Halk tarafından böyle bir ödüle layık görülmek gurur verici” diyen oyuncu, Murat Dalkılıç’la aşk yaşadığı iddiaları sorulunca “Bunları başka zaman konuşalım” dedi.

DALKILIÇ'IN BEYKOZ KONAKLARI'NDAKİ EVİNE GİTTİ

Erçel “Yani aşk var mı?” sorusuna ise “Teşekkür ederim” diyerek uzaklaştı. Erçel’in törenden sonra Dalkılıç’ın Beykoz Konakları’ndaki evine girdiği görüldü.