Hande Erçel çölün ortasında verdiği pozla büyüledi! "Çölde vaha gibisin"

Hande Erçel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 27.8 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü isim, güzelliğiyle herkesin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncu, çölde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDE!

Güzel oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Son olarak gözlerden uzak yaptıkları tatilden fotoğrafları sızdırılan ikili, sosyal medyanın odak noktasında yer aldı.

ÇÖL POZLARI OLAY OLDU

Son olarak sosyal medya hesabından çölün ortasında pozlarını paylaşan Hande Erçel, güzelliğiyle görenleri mest etti. "Nerede kalmıştık" diyerek paylaşımda bulunan güzel oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Türkiye'de en çok takipçi sayısına ulaşan kadın ünlülerden olan Hande Erçel'in paylaşımlarına "Çölde vaha gibisin" yorumları geldi.

İşte Hande Erçel'in son pozları;





