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Hande Erçel çölün ortasında verdiği pozla büyüledi! "Çölde vaha gibisin"

25.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor. Özel hayatı ve iş çekimleriyle ilgili sık sık Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, son pozuyla adeta mest etti. Çölün ortasında poz veren güzel oyuncu Hande Erçel'e, takipçilerinden yorum yağdı.

Hande Erçel çölün ortasında verdiği pozla büyüledi! "Çölde vaha gibisin"

Hande Erçel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 27.8 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü isim, güzelliğiyle herkesin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncu, çölde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

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YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDE!

Güzel oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Son olarak gözlerden uzak yaptıkları tatilden fotoğrafları sızdırılan ikili, sosyal medyanın odak noktasında yer aldı.

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ÇÖL POZLARI OLAY OLDU

Son olarak sosyal medya hesabından çölün ortasında pozlarını paylaşan Hande Erçel, güzelliğiyle görenleri mest etti. "Nerede kalmıştık" diyerek paylaşımda bulunan güzel oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Türkiye'de en çok takipçi sayısına ulaşan kadın ünlülerden olan Hande Erçel'in paylaşımlarına "Çölde vaha gibisin" yorumları geldi.

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İşte Hande Erçel'in son pozları;

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hande Erçel
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