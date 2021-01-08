Hande Erçel'den Demet Özdemir'e 2020'nin en popüler kadın oyuncuları

Adba Analytics, 2020 yılının en popüler kadın oyuncularını açıkladı. Yıl boyunca yer aldıkları projelerde gösterdikleri başarılı performansları ile dikkat çekti.
Listenin ilk sırasında Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ise listeyi ikinci sırada tamamladı.
Titiz dizi seçimleri yapan ve Sefirin Kızı'nda başrolde yer alan Neslihan Atagül listenin 3 numarası oldu.
İşte Adba Analytics sayfasının paylaştığı 2020'de en popüler kadın oyuncular;
1.Hande Erçel
2.Demet Özdemir
3.Neslihan Atagül
4.Ebru Şahin
5.Özge Gürel
6.Ece Yaşar
7.Birce Akalay
8.Hazal Subaşı
9.Elçin Sangu
10.Esra Bilgiç
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