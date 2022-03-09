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Hande Erçel'den yeni hamle! Kerem Bürsin'i sildi

09.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde yer aldıkları romantik komedi türündeki dizinin setinden tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan çiftten güzel oyuncu, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamle yaptı.

Hande Erçel'den yeni hamle! Kerem Bürsin'i sildi

2020-2021 yılları arasında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Erçel ve Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Birliktelikleri devam eden oyuncu çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.

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Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.
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"BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA"

Öte yandan Gamze Erçel, yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutlamıştı. Sapanca'ya giden ekipten Yıldırım, kutlama fotoğraflarını bir milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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