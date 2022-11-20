Hande Erçel geçmişini sildiriyor mu? Sorulara sitem etti

Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel hakkında çıkan aşk haberlerinden rahatsız. Değişimiyle de sık sık gündeme gelen Erçel hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Adı sürekli belirli isimlerle aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, yalan haberler için harekete geçti. Kendisine ait olan haber ve eski haline dair fotoğrafları internetten sildirme kararı aldığı söylenen Erçel bu haberlere sitem etti.

Erçel bu soruları duyunca "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, canınız sıkılınca kafanıza göre haber yapıyorsunuz" diyerek kızdı.

