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Hande Erçel geçmişini sildiriyor mu? Sorulara sitem etti

20.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bursin ile ayrıldıktan sonra sık sık adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu Hande Erçel'in eski hallerini ve hakkındaki aşk haberlerini sildirmek istediği iddia edildi. Erçel iddialara sitem etti.

Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel hakkında çıkan aşk haberlerinden rahatsız. Değişimiyle de sık sık gündeme gelen Erçel hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Adı sürekli belirli isimlerle aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, yalan haberler için harekete geçti. Kendisine ait olan haber ve eski haline dair fotoğrafları internetten sildirme kararı aldığı söylenen Erçel bu haberlere sitem etti.

Erçel bu soruları duyunca "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, canınız sıkılınca kafanıza göre haber yapıyorsunuz" diyerek kızdı.

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