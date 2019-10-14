Hande Erçel ile hamile ablası Gamze Erçel'den pozlar

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Eşi Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, anne olmak için gün sayıyor. Çift, kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Oyuncu Hande Erçel, hamile ablası ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erçel, bu pozlarına, "İki bebek + ben. Ablacığım..." notunu düştü.

Ünlü oyuncu ve ablasının pozları kısa sürede 914 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

