Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a evlilik soruldu!

Hande Erçel ile Murat Dalıkıç, dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahne alan Doğu Demirkol'u izlemeye gelenler arasındaydı. İkiliye magazin muhabirleri önce "Yine tatile gidecek misiniz?" diye sordu. Bu soruya Hande Erçel, "Şu an iş, güç peşindeyiz" diye cevap verince Murat Dalkılıç, "Patron Hande. O ne derse o olur" dedi.

Bunu üzerine gazeteciler bu kez evliliği sordu. Murat Dalkılıç, "Şu an öyle bir şey yok. Olursa zaten duyarsınız. Saklancak bir şey değil, çıkıp anlatırız” dedi. (gecce.com)

