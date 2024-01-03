MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in beğenilmeyen kızıl imajı meğer dizi içinmiş! Çok konuşulan diziye mi dahil oldu?

Hande Erçel'in beğenilmeyen kızıl imajı meğer dizi içinmiş! Çok konuşulan diziye mi dahil oldu?

03.01.2024 16:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Son olarak imaj tazeleyen Erçel saçlarını kızıla boyatmıştı. İddiaya göre ünlü oyuncunun imaj değiştirmesinin sebebi Yalı Çapkını dizisi. Oyuncunun dizide İfakat'in kızını canlandıracağı iddia edildi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Dizinin erken final yapmasının ardından imaj tazeleyen Erçel'in son hali çok konuşulmuştu.

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, saçlarını boyatan Hande Erçel'in imaj değiştirmesinin sebebinin Yalı Çapkını.

hande erçel8

İddiaya göre, Pelin'in dönüşünden istediği verimi alamayan yapım ekibi, Hande Erçel ile anlaşmaya vardı. Yine iddiaya göre Erçel dizide İfakat'ın kızı olarak diziye katılacak. Öyle ki, beklenilen sonuçlar alınırsa Pelin karakterinin diziden ayrılması dahi düşünülüyor.

yalı çapkını

YALI ÇAPKINI KADROSUNDA KİMLER VAR!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay,


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasına üstsüz poz verip paylaştı! 2024'e de iddialı girdiKocasına üstsüz poz verip paylaştı! 2024'e de iddialı girdi
Karısına lüks çantayı almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! Saatini bile satmış... Bomba mesajlarKarısına lüks çantayı almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! Saatini bile satmış... Bomba mesajlar
Göğüslerinden yakınmıştı! Ukraynalı model kıvrımları sergiledi!Göğüslerinden yakınmıştı! Ukraynalı model kıvrımları sergiledi!
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya ünlü oyuncu ele tekindor erçel
En Çok Okunan Haberler
Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!

Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!

Memur-Sen'den zam oranlarına ilk tepki

Memur-Sen'den zam oranlarına ilk tepki

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.