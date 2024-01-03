Hande Erçel'in beğenilmeyen kızıl imajı meğer dizi içinmiş! Çok konuşulan diziye mi dahil oldu?

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Dizinin erken final yapmasının ardından imaj tazeleyen Erçel'in son hali çok konuşulmuştu.

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, saçlarını boyatan Hande Erçel'in imaj değiştirmesinin sebebinin Yalı Çapkını.

İddiaya göre, Pelin'in dönüşünden istediği verimi alamayan yapım ekibi, Hande Erçel ile anlaşmaya vardı. Yine iddiaya göre Erçel dizide İfakat'ın kızı olarak diziye katılacak. Öyle ki, beklenilen sonuçlar alınırsa Pelin karakterinin diziden ayrılması dahi düşünülüyor.

YALI ÇAPKINI KADROSUNDA KİMLER VAR!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay,







