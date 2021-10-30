Hande Erçel’in dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Hande Erçel gündemden düşmüyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından soluğu ABD'de aldı. Sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yapan Erçel'in son fotoğrafına ise milyonlarca beğeni geldi.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında olan Erçel, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 25 milyon takipçisi olan Erçel'in yeni karelerine kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.



