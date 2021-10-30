MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel’in dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

Hande Erçel’in dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

30.10.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Hande Erçel, oyuncu arkadaşı Bensu Soral ile birlikte New York’a gitti. ABD’den bol bol paylaşım yapan Hande Erçel’in son fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı.

Hande Erçel’in dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Hande Erçel gündemden düşmüyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından soluğu ABD'de aldı. Sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yapan Erçel'in son fotoğrafına ise milyonlarca beğeni geldi.

dfghjkl

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında olan Erçel, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Hande Erçel'in New York pozlarına milyonlarca beğeni geldi! Sevgilisi Kerem Bürsin de sessiz kalmadıHande Erçel'in New York pozlarına milyonlarca beğeni geldi! Sevgilisi Kerem Bürsin de sessiz kalmadı

Instagram hesabında 25 milyon takipçisi olan Erçel'in yeni karelerine kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bayrağa k*çını dönmüşsün""Bayrağa k*çını dönmüşsün"
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Leoparlı mayosuyla paylaştı veto yedikten sonra sildi!Leoparlı mayosuyla paylaştı veto yedikten sonra sildi!
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

Vahşet! Ayakları kesilmiş halde ölü bulundular

Vahşet! Ayakları kesilmiş halde ölü bulundular

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.