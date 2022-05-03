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  4. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! "Bu nasıl endam"

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! "Bu nasıl endam"

03.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi Gamze Erçel Yıldırım, dekolteli pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! "Bu nasıl endam"

Instagram'da 4,7 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel Yıldırım adeta Instagram fenomeni haline geldi. Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Gamze Erçel, derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

GAMZE ERÇEL'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

30 yaşındaki Gamze Erçel eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Göğüs dekolteli pozunu sosyal medyadan paylaşan Erçel'e, 153 bin beğeni geldi.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Takipçileri, "Bu nasıl endam", "Çok iyi görünüyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da yer alan Gamze Erçel, 2012'de katıldığı organizasyonda “Sinema Güzeli” seçildi.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projelerde yer aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Son zamanlarda pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

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Gamze Erçel Hande Erçel
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