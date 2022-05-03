Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! "Bu nasıl endam"

Instagram'da 4,7 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel Yıldırım adeta Instagram fenomeni haline geldi. Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Gamze Erçel, derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

GAMZE ERÇEL'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

30 yaşındaki Gamze Erçel eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde aldı.

Göğüs dekolteli pozunu sosyal medyadan paylaşan Erçel'e, 153 bin beğeni geldi.

Takipçileri, "Bu nasıl endam", "Çok iyi görünüyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da yer alan Gamze Erçel, 2012'de katıldığı organizasyonda “Sinema Güzeli” seçildi.

Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projelerde yer aldı.

Son zamanlarda pozlarıyla adından söz ettiriyor.





