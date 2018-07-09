Hande Erçel'in kıyafeti olay oldu

Oyuncu Hande Erçel, katıldığı bir davette giydiği derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesi yüzünden takipçilerinin diline düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in kıyafetini 'Sünnet annesi'ne benzetirken bazıları da yapılan eleştirilerin anlamsız olduğunu yazdı.

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel de 'Bu fotoğrafı seçmeniz de yalnız...' yazarak tepkisini gösterdi.

İŞTE HANDE ERÇEL'E GELEN YORUMLARDAN BAZILARI

-Sünnet annesi

-İnanılmaz alaturka ve kendini çok kilolu(zaten kilolu ama daha da kilolu)göstermiş.

-Fiziğine uygun olmamış gerçekten yoksa güzel kız

-Zarif bir kadında eminim çok güzel dururdu.

-Yaşına göre modeli ve rengi hiç olmamış kilolu göstermiş

