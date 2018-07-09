MAGAZİN

Hande Erçel'in kıyafeti olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ile adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, giydiği elbise yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

Hande Erçel'in kıyafeti olay oldu

Oyuncu Hande Erçel, katıldığı bir davette giydiği derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesi yüzünden takipçilerinin diline düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in kıyafetini 'Sünnet annesi'ne benzetirken bazıları da yapılan eleştirilerin anlamsız olduğunu yazdı.

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel de 'Bu fotoğrafı seçmeniz de yalnız...' yazarak tepkisini gösterdi.

hande 1

İŞTE HANDE ERÇEL'E GELEN YORUMLARDAN BAZILARI
-Sünnet annesi

-İnanılmaz alaturka ve kendini çok kilolu(zaten kilolu ama daha da kilolu)göstermiş.

-Fiziğine uygun olmamış gerçekten yoksa güzel kız

-Zarif bir kadında eminim çok güzel dururdu.

-Yaşına göre modeli ve rengi hiç olmamış kilolu göstermiş

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Mete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu Paris'te evlendiMete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu Paris'te evlendi
Burcu Biricik yeni imajıyla hayranlarını şaşırttıBurcu Biricik yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel murat dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burcu Binici sevgilisiyle Alaçatı'da tatilde

Burcu Binici sevgilisiyle Alaçatı'da tatilde

Cem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımı

Cem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımı

Mete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu Paris'te evlendi

Mete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu Paris'te evlendi

Burcu Biricik yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Burcu Biricik yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

İşte Erdoğan'ın yemin töreninde olan ünlüler!

İşte Erdoğan'ın yemin töreninde olan ünlüler!

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak uçurumdan denize atladı

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak uçurumdan denize atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.