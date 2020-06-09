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Hande Erçel Murat Dalkılıç'a maddi destek mi yapıyor? 'Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç'ın koronavirüs sürecinde maddi olarak zor günler yaşadığı iddia ediliyordu. Yeni dizi projesi onaylanan Hande Erçel'in ise aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladığı söyleniyordu! Bu iddiaları Murat Dalkılıç yalanladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, maddi sıkıntı yaşadığını, bu yüzden sevgilisi Hande Erçel'in kiraya ortak olduğunu ve iflas ettiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaparak "Şükürler olsun ki iflas etmedim. Böyle bir durum yaşasaydım Hande elinden geleni yapardı" dedi.

Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, "Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı" ifadelerini kullandı.

ÇOK SİNİRLENDİ!

Dalkılıç çıkan haberlere isyan ederek şunları söyledi: "Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır. Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı. Bu kadar sene bu kadar maruz kaldığımız şeyler artık yetti. Siz atın tutun diye hayaller kurmuyoruz kendinize gelin..."

Olayın peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.


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