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  4. Hande Erçel sinirlendi, Kerem Bürsin sakinleştirmeye çalıştı

Hande Erçel sinirlendi, Kerem Bürsin sakinleştirmeye çalıştı

02.11.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Genellikle kameralara her zaman pozitif olan Erçel'in sinirli halleri herkesi şaşırttı.

New York’tan yurda dönen Hande Erçel’i sevgilisi Kerem Bürsin havaalanında karşıladı.

Normalde basın mensuplarını karşısında görünce gülücükler saçan Hande Erçel’in bu seferki gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Bir hayli gerilen ünlü oyuncu, “Sizi her seferinde burada görmek tuhaf kaçıyor artık” diyerek aracın kapısını sertçe kapattı.

Ünlü çift bir süre arabanın içinde hararetli bir şekilde konuştu. Sevgilisi Hande Erçel’in gergin olduğunu anlayan Bürsin, sakinleştirmeye çalıştı ve basın mensuplarına “Çekmeyin lütfen, çok sağ olun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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