Hande Erçel sinirlendi, Kerem Bürsin sakinleştirmeye çalıştı

New York’tan yurda dönen Hande Erçel’i sevgilisi Kerem Bürsin havaalanında karşıladı.

Normalde basın mensuplarını karşısında görünce gülücükler saçan Hande Erçel’in bu seferki gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Bir hayli gerilen ünlü oyuncu, “Sizi her seferinde burada görmek tuhaf kaçıyor artık” diyerek aracın kapısını sertçe kapattı.

Ünlü çift bir süre arabanın içinde hararetli bir şekilde konuştu. Sevgilisi Hande Erçel’in gergin olduğunu anlayan Bürsin, sakinleştirmeye çalıştı ve basın mensuplarına “Çekmeyin lütfen, çok sağ olun” dedi.

