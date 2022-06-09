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Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

09.06.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2016 yılları arasında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Selin Yılmaz Mertoğlu rolü ile büyük çıkış yakalayan Hande Erçel, yıllar içerisinde ekranların aranan simalarından biri haline geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi popüler yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram'a yüklediği sütyenli pozuyla yaktı geçti.

HANDE ERÇEL INSTAGRAM'I SALLADI

28 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunuyor.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Erçel'in pozları rekor beğenilere ulaşıyor.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Sütyenli pozunu paylaşan Erçel'e 1 milyon 700 bin beğeni geldi.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Düzgün fiziğiyle takipçilerini etkileyen Erçel, yaklaşık 12 bin yorum aldı.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Ünlü oyuncu lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde aldı.

Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi oldu.

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Hande Erçel
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