Hande Erçel sütyenli pozuyla Instagram'ı yaktı! Rekor sayıda beğeni geldi

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi popüler yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram'a yüklediği sütyenli pozuyla yaktı geçti.
28 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunuyor.
Erçel'in pozları rekor beğenilere ulaşıyor.
Sütyenli pozunu paylaşan Erçel'e 1 milyon 700 bin beğeni geldi.
Düzgün fiziğiyle takipçilerini etkileyen Erçel, yaklaşık 12 bin yorum aldı.
Ünlü oyuncu lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde aldı.
Oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi oldu.
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