Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Aşk hayatı ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hakan Sabancı ile beraberlik yürüten ve uzun süredir tatiline devam eden Erçel son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

29 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarında kolundaki bileklik dikkat çekti. Bileklikte yer alan H harfinin Hande’nin mi yoksa Hakan’ın mı H’si olduğu merak konusu haline geldi.

Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum beğeni yağdı. Cem Davran da fotoğrafa yorum yapanlar arasında yer aldı.

CEM DAVRAN’DAN UYARI

Ruhsar, Aşkın Tarifi dizileri ile hafızalara kazınan Davran “Haydi, yeter bu kadar tatil, çalışmak zamanı” yorumunu yaptı.



