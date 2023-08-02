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Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı! O detay dikkatlerden kaçmadı

02.08.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Hakan Sabancı ile mutlu bir birliktelik yürüten Hande Erçel en son paylaştığı tekne pozlarıyla büyüledi. Güzelliği ile beğeni toplayan Erçel’in bilekliği dikkat çekti.

Aşk hayatı ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hakan Sabancı ile beraberlik yürüten ve uzun süredir tatiline devam eden Erçel son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

hande-erçel-tekne-pozu

29 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarında kolundaki bileklik dikkat çekti. Bileklikte yer alan H harfinin Hande’nin mi yoksa Hakan’ın mı H’si olduğu merak konusu haline geldi.

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Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum beğeni yağdı. Cem Davran da fotoğrafa yorum yapanlar arasında yer aldı.

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CEM DAVRAN’DAN UYARI

Ruhsar, Aşkın Tarifi dizileri ile hafızalara kazınan Davran “Haydi, yeter bu kadar tatil, çalışmak zamanı” yorumunu yaptı.

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