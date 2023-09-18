Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri'deki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Arada sadece saniyeler var...

Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizi

Bambaşka Biri ilk bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettiren dizideki çekim hatası ise dikkatli izleyiciler tarafından hemen fark edildi. Hande Erçel'in sahnesindeki o hata sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Şöhretin pençesinde sürüklenen Kenan ve hayatını rayına oturtmaya çalışan savcı Leyla'nın karmaşık hikayesini izleyeceğimiz dizi çok beğenildi. Sezonun en çok konuşulacak ve reyting savaşında kendini gösterecek dizilerinden biri olacağı düşünülen Bambaşka Biri dizisinde öyle bir hata yapıldı ki dikkatlerden kaçmadı.

Dizide; Hande Erçel, savcı Leyla karakterine hayat verirken, Burak Deniz ise Kenan Öztürk isimli bir gazeteciyi canlandırıyor.

Savcı Leyla dizinin ilk bölümünde katili bulmaya çalışırken, öldürülen adamın bulunduğu yere gidiyor. Bu esnada arabadan inerken ayağında topuklu ayakkabı var. Arabadan indiğinde ise ayağında bir anda çizme olduğunu görülüyor.

Ancak izleyici, savcı Leyla'yı çizmesini giyerken görmüyor. Dizideki bu çekim hatası sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve 'İlk bölümde olmasıydı bari', 'Bu kadarda olmaz', 'Özenilmemiş' gibi yorumlar yapıldı.



