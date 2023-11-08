Hande Erçel ve Burak Deniz’li Bambaşka Biri dizisinde flaş değişiklik! O isim veda ediyor

Pazartesi akşamlarına damga vuran Bambaşka Biri dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı dizide flaş bir değişiklik yaşanacak.

“Bambaşka Biri” dizisi son olarak uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Rose d’Or Ödülleri‘nde “En İyi Dizi veya Telenovela” kategorisinde aday gösterildi. 13 ayrı kategoride 700’den fazla proje arasından seçilerek finalistler arasında yerini alan Bambaşka Biri’nde görev değişikliği yapılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin başarılı yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, başından beri planlandığı gibi 10. bölümden itibaren görevini Özlem Günhan ve Gül Sarıaltın’a devredecek.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.







