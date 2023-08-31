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Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri'nden ilk kareler geldi!

31.08.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel ve Burak Deniz yeni dizileri ile geri dönüyor. Bambaşka Biri dizisinde rol alacak ünlü isimlerin yeni dizilerinden ilk kareler ortaya çıktı.

İş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel yeni dizisi ile ekranlarda geri dönüyor. Erçel’in Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinin ilk kareleri yayınlandı.

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Yapımını TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizi 11 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Bambaşka Biri her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek.

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Bambaşka Biri dizisinin konusu ise şöyle; ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir.

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Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

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