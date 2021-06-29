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Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin keyifli anları!

29.06.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkları dolu dizgin sürüyor. Kerem Bürsin, Instagram hesabından sevgilisi Hande Erçel'i havaya kaldırdığı anda çekilen bir kareyi paylaştı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin keyifli anları!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hem özel hayatlarında hem de ekranda birbirine en yakıştırılan çiftler arasında gösteriliyor.
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Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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Erçel ve Bürsin tatilden paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişlerdi.

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Ünlü çift aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Kerem Bürsin son olarak sevgilisi Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

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İkilinin keyifli anları dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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