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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tatilini kim ödedi? Bomba iddia

21.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maldivler'de tatile çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği konuşuluyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tatilini kim ödedi? Bomba iddia

Rol aldıkları projelerden önemli gelirler elde eden bazı ünlü isimler, son dönemde milyonlarca takipçileri bulunan sosyal medya hesaplarını 'sponsorlu tatil' için de kullanıyor.

Aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdiği iddia edildi.

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GECELİĞİ 30 BİN TL

İkinci Sayfa'nın haberine göre; Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.

İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bıraktığı şeklinde yorumlar yapılan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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