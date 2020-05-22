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Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı için birlikte poz verdiler

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünü oynayacağı Sen Çal Kapımı dizisinden ilk fotoğraflar geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı için birlikte poz verdiler

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1

ÇEKİMLER ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR!

Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Hande Erçel

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin 2

Şimdiden çok konuşulan “Sen Çal Kapımı” için hazırlıklar son hız devam ediyor.

Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı açıklaması! 'Kerem Bürsin ile çalıştığıma...'Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı açıklaması! 'Kerem Bürsin ile çalıştığıma...'

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde partneri Bürsin ile ilgili "Biz yeni tanıştık. Çok tatlı, çok olağanüstü bir insan. Gerçekten çok mutluyum onunla çalıştığıma” şeklinde konuşmuştu.

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