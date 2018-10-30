Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel bu süreçte destek alamadığı iddia edilen sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı.

Gel Konuşalım programının yorumcusu Eylem İpek Şafak, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in barıştığını iddia etti.

Eylem İpek Şafak, ''Pazar günü Riva'da Murat Dalkılıç'ın arabasının içinde Hande Erçel'i görmüşler. Hatta yanlarında siyah renkli köpeği de varmış. Hande ve Murat daha sonra da birlikte yemek yemiş'' dedi.

'AİLEMLE OLMAKLA İSTİYORUM'

Ayrılık gündeminden sonra Hande Erçel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

''Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.''



