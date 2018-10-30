MAGAZİN

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Annesinin hastalığı sürecinde sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel sevgilisiyle barıştı mı? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel bu süreçte destek alamadığı iddia edilen sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı.

Gel Konuşalım programının yorumcusu Eylem İpek Şafak, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in barıştığını iddia etti.

Eylem İpek Şafak, ''Pazar günü Riva'da Murat Dalkılıç'ın arabasının içinde Hande Erçel'i görmüşler. Hatta yanlarında siyah renkli köpeği de varmış. Hande ve Murat daha sonra da birlikte yemek yemiş'' dedi.

'AİLEMLE OLMAKLA İSTİYORUM'

Ayrılık gündeminden sonra Hande Erçel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

''Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.''


PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Yeni yaşına böyle girdiYeni yaşına böyle girdi
Asena Atalay'dan Arda Turan-Berkay kavgasına ilk yorum Asena Atalay'dan Arda Turan-Berkay kavgasına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç hande erçel murat dalkılıç Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet aç , bunlar hangi alemde
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli ve Seda Sayan pişti oldu

Defne Samyeli ve Seda Sayan pişti oldu

Edis ve pantolonu sosyal medyanın diline düştü!

Edis ve pantolonu sosyal medyanın diline düştü!

Kylie Jenner’den annesi Kris Jenner'a doğum günü hediyesi olarak Ferrari

Kylie Jenner’den annesi Kris Jenner'a doğum günü hediyesi olarak Ferrari

Yeni yaşına böyle girdi

Yeni yaşına böyle girdi

Asena Atalay'dan Arda Turan-Berkay kavgasına ilk yorum

Asena Atalay'dan Arda Turan-Berkay kavgasına ilk yorum

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.