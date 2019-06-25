Hande Erçel ve Murat Dalkılıç takipte

Hande Erçel annesinin hastalanmasının ardından onunla daha sık vakit geçirebilmek adına Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini sonlandırmıştı. O dönem çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi de bırakmıştı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi.

Bir süre sonra ikili yeniden bir araya geldi. Fakat Instagram'dan birbirlerini takibe almadı. Annesinin vefatıyla yıkılan Hande Erçel'in zor günlerinde Murat Dalkılıç hep yanında oldu. Şarkıcı, Hande Erçel'i ablasının düğününde de yalnız bırakmadı.

Son olarak sevgililer Eser Yenenler'in düğününe de birlikte katıldı. Tüm bu yaşananların ardından ikilinin evlilik yolunda ilerledikleri konuşuldu. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bugün Instagram'da yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.



