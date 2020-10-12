Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşınde ve nereli? Hande Kazanova eşi kim? İşte Hande Kazanova’nın biyografisi...

Sabahların severek takip edilen programları arasında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın 12 Ekim Pazartesi günkü konuğu astroloji yorumları ile dikkatleri çeken Hande Kazanova oldu. Haftalık ve aylık burç yorumları ile gezegen hareketlerine dair yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen Hande Kazanova izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Hande Kazanova evli mi? Hande Kazanova ne iş yapar? İşte Hande Kazanova’nın hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?



Tam adı Zişan Hande Kazanova olan güzel isim 25 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğdu. Hande Kazanova aslen İzmirli’dir. Hande Kazanova yaş olarak 47 yaşındadır. Hande Kazanova burcu ise Terazi’dir. Hande Kazanova boy-kilo olarak ise 1.67 metre ve 58 kilodur.



İzmir’in Alabey ilçesinde doğan Hande Kazanova ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Alaybey İlkokul’unda tamamlayan Hande Kazanova, liseyi ise İzmir Fatih Koleji’nde bitirdi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınanan Hande Kazanova İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde okudu. 1993 yılında Miss International yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Hande Kazanova tiyatro eğitimi aldı. Sanat dünyasına göz kırpan Hande Kazanova, 2000 yılında Kiss TV’de “VJ Hande Kazanova” programını sunmaya başladı. Aynı yıl içerisinde astroloji yazarı oldu.



Oyunculuk kariyerine ilk kez 1997 yılında Mahallenin Muhtarları diziisnde Ece karakterini canlandırırak başladı. Hande Kazanova rol adlığı diziler arasında, Galip Derviş, Yasemince, Nakş-ı Dil Sultan, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Servet Avcısı, Kendi Okulumuza Doğru, Yanık Koza, Kurtlar Vadisi, Tatlı Hayat, Aşkına Eşkıya, Cinlere Perilere, Şeytanın Kurbanları ve Mahallenin Muhtarları yer aldı. Türkiye güzeli seçilen Hande Kazanova’nın rol aldığı filmler içerisinde ise Alice Harikalar Diyarında, Karamel, Sıfır Nokta, Afacanlar Sınıfı ve Çember bulundu.



Özel hayatında gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hande Kazanova 9 Temmuz 2011 tarihinde iş insanı Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi. Astroloji alanında ilerlemeyi tercih eden Hande Kazanova kendine ait Youtube kanalından haftalık olarak burç yorumlarına ilişkin videolar çekmeyi tercih ediyor.