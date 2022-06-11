Hande Sarıoğlu ayna pozuyla karın kaslarını sergiledi! Fiziği mest etti...

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşan Sarıoğlu, yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla birlikte neredeyse her gün beraber paylaşım yapıyor. Instagram'dan cesur pozlarını çekinmeden paylaşan güzel isim, son olarak karın kaslarını sergiledi.

AYNA POZUYLA KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mest eden Sarıoğlu, son olarak karın kaslarını sergilediği ayna pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Hande Sarıoğlu fit görüntüsüyle dikkat çekerken, paylaşımının altına "Tomb Raider" yazarak kendisini film karakterine benzetmesi olay oldu.

