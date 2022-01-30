Hande Sarıoğlu dolu damacanayı kucakladı! Takipçileri "Suyu taşıması çok komik" dedi

Göğüslerine estetik yaptırdığını açık açık söyleyen Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde gelen sorulara yanıt vermiş ve gündem olmuştu. Lezbiyenlik iddialarına da yanıt veren sunucu "Erkek seviyorum" demişti, Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çeken Hande Sarıoğlu bu sefer ev halini paylaştı.

Temizlik yaptığı anları paylaşan Sarıoğlu'nun en çok da dolu damacanayı kucağına alıp taşıması konuşuldu. Sarıoğlu o anları "İyi hafta sonları" notuyla paylaşınca takipçileri hemen yorum yağdırdı. Kimisi ünlü sunucuya "Suyu taşıması çok komik" yazarken kimisi de "Aman Hande dikkat et" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçiler ise Hande Sarıoğlu'na "Her eve lazımsın" dedi.



